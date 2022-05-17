Тимофей Цзю — Джермеллу Чарло: сражайся со мной или уходи — вот и всё!

Претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю настаивает на своём требовании обязательного проведения боя с бесспорным чемпионом мира по версиям WBC, IBF, WBO, WBA американцем Джермеллом Чарло.

«Он очень неуважительный человек, так что заткните его. Он мне всё равно не нравится.

Я думаю, что мы с ним будем драться, потому что между нами нет любви — только сплошная ненависть. Если тебе нужен партнёр по танцам, я здесь. Я здесь, чтобы попытаться вывести тебя. Я всегда заинтересован. Я обязательный претендент. У тебя есть несколько месяцев, чтобы принять решение, или освобождай пояс. Сражайся со мной или уходи — вот и всё!» – приводит слова Цзю BoxingScene со ссылкой на Fox Sports.

Напомним, российский боксёр Тимофей Цзю является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.

В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и продлился 12 раундов, по итогам которых все арбитры присудили победу Тимофею.