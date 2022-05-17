Усман Нурмагомедов показал фото с тренировки в зале AKA под руководством Хавьера Мендеса

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с тренировки под руководством тренера бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьера Мендеса, сделанное в знаменитом зале АКА в Калифорнии
«Продолжаем тренировочный кемп уже в Америке в зале AKA под руководством нашего тренера Хавьера Мендеса. И ждём остальных ребят, впереди очень много работы», — написал Усман.
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
На счету 24-летнего Нурмагомедова 3 победы в Bellator. Всего в ММА он провёл 14 поединков, в которых одержал 14 побед, из них восемь были добыты нокаутами. 11 ноября прошлого года Усмана и его друга Камала Идрисова арестовали в аэропорту Шереметьево. Идрисов ехал с Нурмагомедовым на машине без номеров. Торопясь в аэропорт, водитель не остановился в ответ на требование полицейского и сбил его.
Усмана Нурмагомедова доставили в Махачкалу:
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