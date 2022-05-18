Тони Фергюсон напомнил Хабибу про денежный долг в $ 200 тыс.

Американский боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на недавние слова бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб дал понять, что ему нравится идея Фергюсона об участии в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), при этом выразил готовность предложить ему сделку на платформе Eagle Fight Club.

«Теперь ты работаешь на меня. Кстати, не забыл, что должен мне 200 тысяч долларов? Можешь продолжать убегать», — написал Фергюсон в своих социальных сетях.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Фергюсон в последнем бою проиграл нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру.

Почему Хабиб – не величайший в истории?