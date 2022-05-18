Камил Гаджиев: начальник службы безопасности Моргенштерна просил бой с Кокляевым

Спортивный функционер Камил Гаджиев рассказал о том, что начальник охраны известного российского музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ) просил бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
«Есть один бой, точнее, есть один человек. Смотрите, мы думали, что Азиз подерётся с Мишей Кокляевым. Просто Азиз дружит с Моргенштерном. Моргенштерн близко дружит с Азизом. Там что-то было: Кокляев в сторону Моргенштерна и так далее. И Азиз приходит и говорит: «Я такой-то такой-то, хочу зарубиться с Кокляевым. У меня есть причина — показывает мне высказывания Кокляева», — рассказал Гаджиев на пресс-конференции.
При этом Гаджиев отметил, что Азиз не получит в соперники Кокляева. Поиск подходящего оппонента продолжается.
Михаил Кокляев показал, как тренировался с медведем.
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