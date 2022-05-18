Гаджиев рассказал о предполагаемом бое Регбиста и Анатолия Сульянова

43-летний российский спортивный функционер и общественный деятель Камил Гаджиев выразил мнение о возможном поединке между популярными бойцами поп-ММА — 27-летним Регбистом (Данилом Алеевым) и 37-летним Анатолием Сульяновым.

«Анатолий сказал, что травмирован, нужно подлечиться. Регбист сказал, что в любое время. Я рассчитываю на октябрь. Отправил им контракты на 10 миллионов рублей каждому. Все же знают? И вот я не увидел ответа ни от кого из них, что они сказали, что готовы. После 10 июня я им ещё раз наберу», — рассказал Гаджиев на пресс-конференции.

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