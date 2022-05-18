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Марлон Вера намекнул на возможный бой с Петром Яном

Марлон Вера намекнул на возможный бой с Петром Яном
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера отреагировал на недавнее сообщение китайского бойца Суна Ядуна, дав понять, что хотел бы провести поединок с россиянином Петром Яном.

«Два года назад я выиграл бой у Чито. Я знаю, что он был недоволен тем исходом, но стоит держать в уме, что я тогда был не в лучшей форме. Сейчас я заинтересован в матче-реванше, это было бы очень весело», — писал ранее Ядун.

«Тебе потребовалось два года, чтобы набраться мужества. В следующем бою я расправлюсь с Яном, а затем доберусь до тебя», — написал Вера в своих социальных сетях.

В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением.

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