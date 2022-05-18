«Щёлкнул ему и его другу щёлкнул». Исмаилов — о конфликте во время работы охранником

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вспомнил о периоде работы в качестве охранника.
«В охране я много дрался, на самом деле. Вот почему я не мог пропустить мимо глаз определённые вещи. Только первый день я пришёл в охрану, там скопилось много охранников в одном месте. Забегает в первый же день парень и говорит: «Вы все — черти. Вы, охранники, все — черти». Я ошалел, первый день встать сюда не успел, уже вот оскорбления. Думал, может, он меня не видит? Но смотрю, он через меня тоже глазами проходит.
У охранника нет возможности сказать: «Иди ко мне». И щёлкнуть его, например. Он будет неправ, как охранник, получается. А я пошёл за ним и щёлкнул ему и его другу щёлкнул. А потому говорю: вот теперь ты знаешь, какие охранники бывают», — сказал Исмаилов в интервью на канале «Ушатайка» в YouTube.
Мага Исмаилов: новый гонорар должен быть больше предыдущего:
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