«Ислам доминировал над всеми». Кормье объяснил, почему Махачев заслуживает шанса на титул
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, почему россиянин Ислам Махачев должен получить титульный бой в лёгком весе.
«Махачев доминировал над всеми, с кем он дрался. Если сегодня вы посмотрите на Оливейру, то Чарльз тоже доминирует над всеми, с кем он бьётся. Мы хотим увидеть, как лучшие легковесы мира дерутся друг с другом.
Я понимаю, что Махачеву необходимо сделать ещё один шаг, если говорить о Бенеиле Дариуше. Но в данный момент Дариуш травмирован. Поэтому я считаю, что это переносит Ислама Махачева вперёд, к титульному поединку против Чарльза Оливейры. 11 побед кряду против 10 побед кряду», — приводит слова Кормье Sportskeeda.
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