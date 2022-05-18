Омари Ахмедов узнал следующего соперника в PFL

Бывший средневес UFC Омари Ахмедов встретится с литовским бойцом Теодорасом Аукстуолисом во втором раунде регулярного сезона PFL.
В первом поединке Ахмедов нокаутировал представителя Чехии Виктора Пешту в первом раунде. Благодаря этой победе боец набрал шесть очков в личном зачёте и прошёл в следующий круг серии турниров PFL.
Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За промоушен Даны Уайта россиянин выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге Омари провёл на турнире UFC 264. Тогда Ахмедов уступил представителю США Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе и одной ничьей. В дебютном поединке в PFL Омари уступил нокаутом американцу Джордану Янгу.
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