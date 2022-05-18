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Омари Ахмедов узнал следующего соперника в PFL

Омари Ахмедов узнал следующего соперника в PFL
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Бывший средневес UFC Омари Ахмедов встретится с литовским бойцом Теодорасом Аукстуолисом во втором раунде регулярного сезона PFL.

В первом поединке Ахмедов нокаутировал представителя Чехии Виктора Пешту в первом раунде. Благодаря этой победе боец набрал шесть очков в личном зачёте и прошёл в следующий круг серии турниров PFL.

Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За промоушен Даны Уайта россиянин выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге Омари провёл на турнире UFC 264. Тогда Ахмедов уступил представителю США Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе и одной ничьей. В дебютном поединке в PFL Омари уступил нокаутом американцу Джордану Янгу.

Ахмедова бросили под бывшего тяжеловеса. Но Омари уронил его за 90 секунд. Видео Ахмедова бросили под бывшего тяжеловеса. Но Омари уронил его за 90 секунд. Видео
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