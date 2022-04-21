Ахмедова бросили под бывшего тяжеловеса. Но Омари уронил его за 90 секунд. Видео

Бойцы дрались в полутяжёлом дивизионе, но раньше разница между ними доходила до 30 кг.

В ночь с 20 на 21 апреля в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся турнир PFL 1 нового сезона. В главном поединке Клэй Коллард единогласным решением судей победил Джереми Стивенса, а в соглавном событии вечера Рауш Манфио нокаутировал Дона Маджа.

Старт регулярного сезона PFL был интересен не только дебютом в новой лиге Стивенса, но и возвращением Омари Ахмедова – российский боец шёл на серии из двух поражений и рисковал совсем ухудшить своё положение в организации. Ахмедову предстояло встретиться с непростым соперником: Виктор Пешта хоть и запомнился большинству российских фанатов поражением от Алексея Олейника «иезекиилем», а в UFC выиграл лишь в одном поединке из пяти, всё равно представлял угрозу.

Ахмедов и Пешта начали выступать в UFC почти одновременно, но в совсем разных весовых категориях. Омари бился в полусреднем весе, а чех – в тяжёлом. Разница в четыре дивизиона и больше 30 кг – в 2014 году эти двое никак не могли встретиться!

Но к 2022-му судьба свела их в регулярном сезоне PFL – Пешта немного скинул и уложился в лимит полутяжёлого дивизиона, а Ахмедов хорошенько поднабрал. По правилам турнира за победу боец получает три очка, а за быстрый финиш – дополнительные баллы. При победе в первом раунде это ещё три балла, во втором – два, в третьем – один.

В начале первой пятиминутки Ахмедов обрабатывал Пешту лоу-киками, а по истечении первой минуты донёс точный и мощный оверхенд, после которого чех попытался пройти в ноги, но открылся и допустил ещё один удар, ставший нокаутирующим. Пешта рухнул на канвас и уже не поднялся. Ахмедов заработал шесть баллов и возглавил таблицу регулярного сезона PFL в полутяжёлом весе – отличное начало после двух подряд поражений.

Права на видео принадлежат PFL. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале PFL.

Посмотреть бой Омари легально в прямом эфире было невозможно: PFL последовала примеру Bellator и отозвала права на трансляцию турнира. Также напротив фамилии Ахмедова убрали российский флаг. Уже через неделю на PFL стартуют поединки тяжеловесов, и там тоже стоит ждать представителей России: Денис Гольцов встретится с Сэмом Кеем, а Али Исаев – с Клидсоном Абреу.