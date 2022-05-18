«Всегда ищу маты, ведь это уже образ жизни». Хабиб обратился к Исламу Мамедову

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к 33-летнему соотечественнику Исламу Мамедову.

«Нет разницы где, я всегда ищу маты, ведь это уже образ жизни. И самое лучшее лекарство от нагрузок.

Ислам Мамедов, удачи тебе через пару дней на турнире», — написал Хабиб в социальных сетях.

Изначально планировалось, что Мамедов следующий поединок проведёт против кубинца Йосдениса Седено в лиге Хабиба Нурмагомедова 20 мая в США, однако Седено снялся с боя. Кубинца в этом поединке заменит американский боец смешанных единоборств Зак Зейн.

Мамедов в прошлом поединке уступил раздельным решением судей экс-чемпиону UFC в лёгком весе Бенсону Хендерсону. Бой прошёл 29 января 2022 года на турнире Bellator 273 в Финиксе (США). Всего на счету Мамедова 22 боя в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел два поражения.