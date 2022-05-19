Хабиб — про Оливейру: ему надо сделать вес и быть профессионалом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Чарльза Оливейру.
«Каждый бой он падает пару раз. В последнем поединке сколько раз он упал – два-три? К этому есть вопросы. Моего лица никто никогда не касался. Люди не могут сравнивать меня и его, он постучал в UFC восемь раз. Пожалуйста, завязывайте с этими сравнениями. Когда он стучал с Джимом Миллером, Полом Фелдером, Максом Холлоуэем, Энтони Петтисом – это Чарльз Оливейра стучал, не Хабиб.
Если он хочет считаться величайшим лёгковесом, он должен побить Ислама, Бенеила, ещё пару ребят, и потом мы поговорим. Ему надо сделать вес и быть профессионалом. Люди говорят про весы. Ему дали час. Он вернулся спустя это время и показал тот же вес. Чем ты занимался час? Очень много вопросов к нему. Но то, что он вернулся после всех этих поражений – это очень впечатляет. У него появилась борьба, стойка, локти, колени. Он хорошо выглядит», — приводит слова Хабиба ESPN.
Ранее Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.
- 19 мая 2022
-
06:24
-
05:59
-
05:48
-
05:33
-
00:09
- 18 мая 2022
-
23:28
-
22:17
-
21:16
-
20:33
-
19:27
-
18:13
-
17:21
-
16:59
-
15:38
-
14:36
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
12:36
-
11:46
-
10:54
-
10:45
-
09:53
-
09:15
-
08:55
-
08:06
-
02:22
-
02:07
-
01:56
-
00:59
-
00:12
- 17 мая 2022
-
23:15
-
22:14
-
21:32
-
20:23