Хабиб — про Оливейру: ему надо сделать вес и быть профессионалом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Чарльза Оливейру.



«Каждый бой он падает пару раз. В последнем поединке сколько раз он упал – два-три? К этому есть вопросы. Моего лица никто никогда не касался. Люди не могут сравнивать меня и его, он постучал в UFC восемь раз. Пожалуйста, завязывайте с этими сравнениями. Когда он стучал с Джимом Миллером, Полом Фелдером, Максом Холлоуэем, Энтони Петтисом – это Чарльз Оливейра стучал, не Хабиб.



Если он хочет считаться величайшим лёгковесом, он должен побить Ислама, Бенеила, ещё пару ребят, и потом мы поговорим. Ему надо сделать вес и быть профессионалом. Люди говорят про весы. Ему дали час. Он вернулся спустя это время и показал тот же вес. Чем ты занимался час? Очень много вопросов к нему. Но то, что он вернулся после всех этих поражений – это очень впечатляет. У него появилась борьба, стойка, локти, колени. Он хорошо выглядит», — приводит слова Хабиба ESPN.



Ранее Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.

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