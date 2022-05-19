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Гловер Тейшейра — о завершении карьеры: возможно, это мой последний год

Гловер Тейшейра — о завершении карьеры: возможно, это мой последний год
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался по поводу возможного завершения карьеры.

«В ноябре мне исполнится 43 года. Независимо от того, буду я на вершине, стану лучшим в мире или нет, я хочу остановиться в этом году. Возможно, это будет мой последний год. Не хочу принимать это решение после боя, но это то, о чём я думал некоторое время. Не хочу уходить на пенсию, как Генри Сехудо, который всё время требует боя, я хочу уйти на пенсию и оставаться спокойным.

Думаю, это идеальный план. Идеальный план — уйти на пенсию с поясом в этом году, но нам ещё многое предстоит сделать. Мы должны посмотреть, может ли это произойти в Нью-Йорке, и я ещё должен победить парня, который чертовски крут», — приводит слова Тейшейры BJ Penn.

«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе «20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе
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