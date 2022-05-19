«Мне было страшно заходить». Аманда Нуньес призналась, почему ушла из American Top Team

Боец ММА Аманда Нуньес призналась, что ушла из зала American Top Team из-за того, что там начали тренироваться её конкурентки — Кайла Харрисон и Яна Куницкая.



«Конечно, меня беспокила эта ситуация. Когда я попала в ATT, девушек там не было. Я была первой женщиной, зоавоевавшей два пояса и вписавшей женские ММА в историю. Когда в команду попала Кайла Харрисон, а затем Яна Куницкая, это создало для меня странную ситуацию, потому что это была моя территория.



Приходили и другие представительницы легчайшего веса. Куницкая попала в зал прямо тогда, когда она вполне могла стать моей будущей соперницей. Она появилась в спортзале и мне было страшно заходить туда. Я подумала, что это невозможно. Если кто-то и должен быть в команде, то это я, ведь я принесла им два пояса. Если бы я не была той, кто я есть, то без проблем. Но я была чемпионкой. И я решила, что Кайле Харрисон точно придётся тренироваться в другом месте, чтобы драться со мной.



Но потом она подписала контракт с PFL. Это не тот бой, которого я не хотела. Если она этого захочет, то я в деле. Любому бойцу нужны те, кто хочет драться с тобой», — приводит слова Аманды Нуньес MMAFighting.