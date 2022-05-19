Физиев: раньше я думал, что у Оливейры нет храброго сердца

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался по поводу бразильского бойца Чарльза Оливейры.
«Я думал, что у него нет храброго сердца, но сейчас он заставил меня изменить своё мнение. Каб Суонсон ударил его один раз, а он упал на канвас и начал плакать. Пол Фелдер ударил Оливейру локтем, а он начал плакать. Проиграл бой. После этого боя я думал, что у него нет мужества и он сломан.
Но Дастин Порье бил его очень сильно, а Оливейра падал, поднимался, и продолжал драться. В итоге он победил. То же самое было с Джастином Гэтжи. Он всё мне показал. Теперь я понимаю этого парня. Он изменился. Оливейра изменил свое сердце. У него сильное сердце. Он падает, поднимается и снова бьёт своих соперников. Я уважаю это», — рассказал Физиев в эфире подкаста Submission Radio.
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