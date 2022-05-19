Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев: раньше я думал, что у Оливейры нет храброго сердца

Физиев: раньше я думал, что у Оливейры нет храброго сердца
Комментарии

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался по поводу бразильского бойца Чарльза Оливейры.

«Я думал, что у него нет храброго сердца, но сейчас он заставил меня изменить своё мнение. Каб Суонсон ударил его один раз, а он упал на канвас и начал плакать. Пол Фелдер ударил Оливейру локтем, а он начал плакать. Проиграл бой. После этого боя я думал, что у него нет мужества и он сломан.

Но Дастин Порье бил его очень сильно, а Оливейра падал, поднимался, и продолжал драться. В итоге он победил. То же самое было с Джастином Гэтжи. Он всё мне показал. Теперь я понимаю этого парня. Он изменился. Оливейра изменил свое сердце. У него сильное сердце. Он падает, поднимается и снова бьёт своих соперников. Я уважаю это», — рассказал Физиев в эфире подкаста Submission Radio.

Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022