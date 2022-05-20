«Переговоры состоялись». Пётр Ян намекнул на дату и место следующего боя
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, дав понять, что следующий поединок может провести в Париже.
«Переговоры состоялись, всё», — написал Ян.
Фото: Из личного архива Петра Яна
В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок Петра и Алджэмейна. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу.
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