«Впервые в карьере мы работаем над геймпланом». Энтони Джошуа — о реванше с Усиком

Британский боксёр Энтони Джошуа высказался о бое-реванше с представителем Украины Александром Усиком.
«Я бы сказал, что впервые в карьере мы работаем над геймпланом. Во многом мой успех основывается исключительно на моих навыках. Но оказалось, что этого недостаточно, так что теперь я собираюсь придерживаться плана, а там посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Джошуа в интервью на канале OxfordUnion в YouTube.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Усик пообщался с чемпионским поясом:
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