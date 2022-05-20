Сехудо преподнес Хабибу трогательный подарок в память об отце

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал трогательный подарок экс-чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Видеозапись была опубликована в официальном сообществе лиги Хабиба Eagle FC «ВКонтакте».
Подарок связан с покойным отцом Хабиба — Абдулманапом Нурмагомедовым. Сехудо вспомнил историю, как он впервые познакомился с Абдулманапом Нурмагомедовым в Абу-Даби и тот спросил, может ли сфотографироваться с американцем. Генри отметил, что это было для него честью.
В свёртке, подаренном Хабибу, оказалась подушка с изображением Хабиба и его отца.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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