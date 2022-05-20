Кирилл Сидельников: Мальдонадо — крепкий боец, он до сих пор обладает хорошим ударом

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мнением о своём будущем сопернике бразильце Фабио Мальдонадо.



«Посмотрел его бой с Харитоновым. В глаза бросилось то, как сильно Мальдонадо сбросил вес. В бою с Федором он не был таким худым. Но Фабио очень крепкий боец, до сих пор обладает хорошим ударом. Это не проходной соперник. Готовлюсь к нему как к действительно серьёзному испытанию», — цитирует Сидельникова RT на русском.



Напомним, ранее стало известно, что Мальдонадо выразил согласие провести поединок с россиянином Кириллом Сидельниковым из команды Фёдора Емельяненко. Бой запланирован на 1 июля и должен пройти в Перми.



В последнем поединке Мальдонадо уступил Сергею Харитонову техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 28 побед и 16 поражений.

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