Кирилл Сидельников: Мальдонадо — крепкий боец, он до сих пор обладает хорошим ударом

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников поделился мнением о своём будущем сопернике бразильце Фабио Мальдонадо.
«Посмотрел его бой с Харитоновым. В глаза бросилось то, как сильно Мальдонадо сбросил вес. В бою с Федором он не был таким худым. Но Фабио очень крепкий боец, до сих пор обладает хорошим ударом. Это не проходной соперник. Готовлюсь к нему как к действительно серьёзному испытанию», — цитирует Сидельникова RT на русском.
Напомним, ранее стало известно, что Мальдонадо выразил согласие провести поединок с россиянином Кириллом Сидельниковым из команды Фёдора Емельяненко. Бой запланирован на 1 июля и должен пройти в Перми.
В последнем поединке Мальдонадо уступил Сергею Харитонову техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 28 побед и 16 поражений.
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