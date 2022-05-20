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Взвешивание UFC Вегас 54: Холм оказалась легче Вийеры

Взвешивание UFC Вегас 54: Холм оказалась легче Вийеры
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В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 55/ В главном бою бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм встретится с пятой в списке лучших бойцов дивизиона Кетлен Виейрой.

По итогам взвешивания Виера оказалась чуть тяжелее Холм.

UFC Вегас 55. Взвешивание

Основной кард

Холли Холм (61,46 кг) — Кетлен Виейра (61,69 кг)
Мишель Перейра (77,11 кг) — Сантьяго Понзиниббио (77,34 кг)
Чиди Нжокуани (83,91 кг) — Душко Тодорович (84,14 кг)
Табата Риччи (52,16 кг) — Полиана Виана (52,62 кг)
Эрик Андерс (84,37 кг) — Юн Ёнг Парк (84,14 кг)

Предварительный кард

Аилтон Алмейда (101,6 кг) — Паркер Портер (120,2 кг)
Ален Амедовски (84,37 кг) — Джозеф Холмс (83,91 кг)
Урош Медич (70,76 кг) — Омар Моралес (70,53 кг)
Джонатан Мартинез (61,46 кг) — Винс Моралес (61,69 кг)
Фелипе Коларес (65,77 кг) — Чейс Хупер (65,77 кг)
Сэм Хьюз (52,39 кг) — Элис Рид (52,16 кг).

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