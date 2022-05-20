Взвешивание UFC Вегас 54: Холм оказалась легче Вийеры

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 55/ В главном бою бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм встретится с пятой в списке лучших бойцов дивизиона Кетлен Виейрой.



По итогам взвешивания Виера оказалась чуть тяжелее Холм.



UFC Вегас 55. Взвешивание



Основной кард



Холли Холм (61,46 кг) — Кетлен Виейра (61,69 кг)

Мишель Перейра (77,11 кг) — Сантьяго Понзиниббио (77,34 кг)

Чиди Нжокуани (83,91 кг) — Душко Тодорович (84,14 кг)

Табата Риччи (52,16 кг) — Полиана Виана (52,62 кг)

Эрик Андерс (84,37 кг) — Юн Ёнг Парк (84,14 кг)

Предварительный кард



Аилтон Алмейда (101,6 кг) — Паркер Портер (120,2 кг)

Ален Амедовски (84,37 кг) — Джозеф Холмс (83,91 кг)

Урош Медич (70,76 кг) — Омар Моралес (70,53 кг)

Джонатан Мартинез (61,46 кг) — Винс Моралес (61,69 кг)

Фелипе Коларес (65,77 кг) — Чейс Хупер (65,77 кг)

Сэм Хьюз (52,39 кг) — Элис Рид (52,16 кг).