Дос Сантос проиграл Де Кастро техническим нокаутом на Eagle FC

В ночь на 21 мая 2022 года в Майами (США) на FLXCast Arena проходит турнир по смешанным единоборствам промоушена Eagle FC 47, который принадлежит российскому экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



В главном турнире поединка сразились бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос и Йорган де Кастро. Вторый одержал победу техническим нокаутом. У дос Сантоса вывих плеча, из-за чего он и не смог продолжить бой.



В карде приняло участие сразу два спортсмена из России и оба завершили свои поединки досрочными победами – 32-летний Ислам Мамедов в первом раунде менее чем за две минуты сабмишеном победил Зака Зейна в суперлёгком весе, а Ахмед Алиев уже на 30-й секунде нокаутировал Даррела Хорчера в лёгком весе.