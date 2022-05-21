Хабиб: бой Фёдора и Дос Сантоса всё ещё интересен. Можем сделать его в конце года

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность боя Фёдора Емельяненко и Джуниора дос Сантоса.



«Джуниор выглядел потрясающе. Возможно, это было его лучшее выступление за последние пять-шесть лет. Но что есть то есть, это очень жёсткий спорт. Бой с Фёдором? Я думаю, он всё ещё возможен. Это поражение, но Джуниор выглядел прекрасно, он сильно улучшился. Думаю, этот бой всё ещё интересен.



Как спортсмен я знаю, сколько месяцев нужно, чтобы восстановить плечо. Если на следующей неделе он сделает операцию, через три-четыре месяца он сможет спарринговать, и в конце года мы можем сделать этот бой. На следующей неделе я встречусь со Скоттом Кокером, и мы обсудим этот поединок. У нас отличные взаимоотношения с Кокером, Майком Хоганом, Bellator. Каждый раз, когда мы что-то просим, они делают для нас», – приводит слова Хабиба YouTube-канал MMA Underground.