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Хабиб: бой Фёдора и Дос Сантоса всё ещё интересен. Можем сделать его в конце года

Хабиб: бой Фёдора и Дос Сантоса всё ещё интересен. Можем сделать его в конце года
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность боя Фёдора Емельяненко и Джуниора дос Сантоса.

«Джуниор выглядел потрясающе. Возможно, это было его лучшее выступление за последние пять-шесть лет. Но что есть то есть, это очень жёсткий спорт. Бой с Фёдором? Я думаю, он всё ещё возможен. Это поражение, но Джуниор выглядел прекрасно, он сильно улучшился. Думаю, этот бой всё ещё интересен.

Как спортсмен я знаю, сколько месяцев нужно, чтобы восстановить плечо. Если на следующей неделе он сделает операцию, через три-четыре месяца он сможет спарринговать, и в конце года мы можем сделать этот бой. На следующей неделе я встречусь со Скоттом Кокером, и мы обсудим этот поединок. У нас отличные взаимоотношения с Кокером, Майком Хоганом, Bellator. Каждый раз, когда мы что-то просим, они делают для нас», – приводит слова Хабиба YouTube-канал MMA Underground.

«Брат». Александр Емельяненко так любил Фёдора, что сдавался ему на турнирах. Видео «Брат». Александр Емельяненко так любил Фёдора, что сдавался ему на турнирах. Видео
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