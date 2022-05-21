Фергюсон — Хабибу: эй, толстяк, сможешь сделать 77 кг?!

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



«Эй, толстяк, сможешь сделать 77 кг?!» — написал Фергюсон.



Отметим, что 77 кг (170 фунтов) — лимит полусреднего веса. Хабиб выступал, а Тони продолжает выступать в лёгком дивизионе (до 70 кг).



Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. В общей сложности в его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Почему Хабиб – не величайший в истории?