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Фергюсон — Хабибу: эй, толстяк, сможешь сделать 77 кг?!

Фергюсон — Хабибу: эй, толстяк, сможешь сделать 77 кг?!
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Эй, толстяк, сможешь сделать 77 кг?!» — написал Фергюсон.

Отметим, что 77 кг (170 фунтов) — лимит полусреднего веса. Хабиб выступал, а Тони продолжает выступать в лёгком дивизионе (до 70 кг).

Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. В общей сложности в его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Почему Хабиб – не величайший в истории?

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