Потенциальный соперник Тима Цзю вошёл в топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO, WBA, американец Джермелл Чарло вошёл в рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring. В престижном рейтинге Джермелл оказался на десятом месте.



Напомним, официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO является австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю. Ранее Тимофей призвал Чарло провести с ним поединок, а в случае отказа — освободить пояс.



ТОП-10 pound-for-pound (Р4Р) рейтинга по версии The Ring:



1. Александр Усик.

2. Теренс Кроуфорд.

3. Наоя Иноуэ.

4. Эррол Спенс.

5. Хуан Франциско Эстрада.

6. Сауль Альварес.

7. Василий Ломаченко.

8. Дмитрий Бивол.

9. Джош Тэйлор.

10. Джермелл Чарло.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку: