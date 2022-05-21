Физиев ответил на обвинения Бобби Грина в употреблении допинга

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался по поводу обвинений американца Бобби Грина в применении допинга.
«Раньше я уважал Грина, говорил о нём только хорошее, но теперь понимаю, что он похож на злую бывшую. Зачем ты говоришь обо мне такие вещи? Да я даже BCAA и протеин боюсь употреблять. Когда у меня болит голова, я боюсь пить таблетки. Максимум, что я принимаю, — мультивитамины, витамин С и кальций. А этот человек и его тренер говорят обо мне всякую чушь. Я дам ему пощёчину, когда увижу его. Зачем эта бродячая псина лжёт на ровном месте?» — приводит слова Физиева BJPenn.
Напомним, Грин заявил, что спортсмены, которые проводят свою подготовку в Таиланде, имеют лёгкий доступ к допингу. В список тех, кто тренируется в Таиланде, входят Физиев и Пётр Ян.
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