Вартанян победил Илунгу и вышел в полуфинал Гран-при АСА
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян одержал победу в поединке с южноафриканцем Алейном Илунгой… Бой прошёл в качестве главного события турнира ACA 139 в Москве.
Поединок завершился в третьем раунде — Вартаняну удалось провести успешный приём и вынудить противника сдаться.
Для Эдуарда Вартаняна эта победа стала 23-й в карьере при четырёх поражениях. Илунга потерпел шестое поражение в карьере при 12 победах. Для южноафриканского бойца это поражение стало первым в карьере с 2014 года.
Благодаря этому успеху Эдуард Вартанян вышел в полуфинал Гран-при лиги АСА.
Напомним, в соглавном событии турнира Александр Сарнавский победил Хердесона Батисту техническим нокаутом в первом раунде.
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