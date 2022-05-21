Вартанян победил Илунгу и вышел в полуфинал Гран-при АСА

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян одержал победу в поединке с южноафриканцем Алейном Илунгой… Бой прошёл в качестве главного события турнира ACA 139 в Москве.



Поединок завершился в третьем раунде — Вартаняну удалось провести успешный приём и вынудить противника сдаться.



Для Эдуарда Вартаняна эта победа стала 23-й в карьере при четырёх поражениях. Илунга потерпел шестое поражение в карьере при 12 победах. Для южноафриканского бойца это поражение стало первым в карьере с 2014 года.



Благодаря этому успеху Эдуард Вартанян вышел в полуфинал Гран-при лиги АСА.



Напомним, в соглавном событии турнира Александр Сарнавский победил Хердесона Батисту техническим нокаутом в первом раунде.