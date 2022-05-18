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ACA 139: Эдуард Вартанян — Алейн Илунга, клип Чипинкоса с участием Вартаняна «Бои без правил», видео

Снял в клипе Вартаняна и избил Димасту. Скандальная звезда поп-ММА в порядке. Видео
Евгений Нарижный
Боец ACA Вартанян снимался в клипе рэпера Чипинкос
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Ловите рэпера в следующем бою Эдуарда.

21 мая в Москве состоится турнир ACA 139. В главном поединке пройдёт четвертьфинал Гран-при, где Эдуард Вартанян сразится с Алейном Илунгой. Российский боец должен был провести бой с Луисом Пеньей, но американец не получил разрешение на въезд в страну, поэтому его заменил представитель ЮАР и чемпион промоушена EFC.

Вартанян не только уверенно выступает в последние годы, но и ведёт активную медийную жизнь. Боец ведёт совместный подкаст с Арменом Гуляном, а несколько лет назад снялся в клипе рэпера, ставшего популярным в ММА-сообществе. Правда, в конце 2017-го, когда клип опубликовали на YouTube, смешанные единоборства и Чипинкоса связывало только то самое музыкальное видео под названием «Бои без правил». Похоже, 4,5 года назад ещё находились люди, которые считали, что ММА – это вид спорта без рамок дозволенного.

Права на видео принадлежат The Orchard Music. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Чипинкос TV».

Содержание ролика довольно простое: мужчины собрались в зале, где Чипинкос зачитал рэп о тяжёлой жизни бойца, а Вартанян поработал с грушей на заднем плане. Либо Эдуард не увидел в клипе потенциал, либо гонорара от Чипинкоса оказалось недостаточно для полноценного отыгрыша – в любом случае заметно, что боец не слишком натуралистично вкладывается в удары. Иногда кулаки просто не достигали груши.

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Клип разбавили перебивками в виде отрывков поединков лиги ACB, в том числе с участием Вартаняна. Возможно, именно во время монтажа Чипинкос вдохновился боями и ударами Эдуарда по груше, после чего отправился в зал. Спустя три года состоялся его дебютный поединок в поп-ММА промоушене «Наше дело». Рэпер по имени Амин встретился с коллегой под псевдонимом D.Masta и жёстко побил музыканта, который считался фаворитом.

Права на видео принадлежат промоушену «Наше Дело». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Наше Дело».

После этого Чипинкос подрался в «Нашем деле» ещё несколько раз. Музыкальная карьера у рэпера не слишком задалась – он выпустил кучу альбомов, но прославился, скорее, конфликтами в шоу Басты «Вопрос Ребром» и на съёмках Comedy Club. Вероятно, за выступления в YouTube-промоушене артист теперь зарабатывает больше, чем за музыку.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: vk.com/acamma / Личный архив Чипинкоса

Источник: «Чемпионат»

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