Стали известны бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира ACA 139

Названы обладатели бонусов по итогам турнира по смешанным единоборствам ACA 139, который состоялся в Москве накануне, 21 мая. Каждый из них получит денежное вознаграждение в размере $ 5 000.

Как информирует пресс-служба ACA, денежный приз достался Эдуарду Вартаняну и Александру Сарнавскому.

Напомним, Вартанян праздновал победу в главном поединке турнира с южноафриканцем Алейном Илунгой. Сарнавский одержал победу в соглавном бою спортивного мероприятия, в котором встречался с представителем Бразилии Хердесоном Батистой.

Отметим, что бонус за досрочную победу в поединке с Германом Барсегяном из Армении не получил Чарльз Энрике. Причина заключается в том, что бразильский боец провалил взвешивание.