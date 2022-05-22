«У него будет много оправданий». Камбосос — о Хэйни, чей отец не сможет посетить их бой

Австралийский боксёр Джордж Камбосос высказался о ситуации с чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Дэвином Хэйни, с которым он проведёт следующий бой. Отцу Хэйни, являющемуся также его тренером, власти Австралии не одобрили въезд в страну. 30 лет назад он был осуждён за наркотики.
«К сожалению, так сложились обстоятельства. Это не моя вина. Я не премьер-министр Австралии и ничего не могу поделать с этим вопросом. Хотя на самом деле я связался с несколькими высокопоставленными людьми, у которых есть связи в правительстве, чтобы попытаться помочь ему в этой ситуации.
Ведь наверняка после того, как я уничтожу Дэвина, у него возникнет много оправданий: отец, тренер, смена часовых поясов и всё такое. Я старался изо всех сил, но увы. И всё-таки это не моя проблема. Вся моя команда со мной, в том числе мой отец, и я готов драться.
В конце концов, все гордятся Дэвином, его решением приехать в Австралию. При этом они забыли, что я пять лет выступал за границей, где мне приходилось тоже выступать без отца. Я всегда готов к бою. Хоть в одиночку», — приводит слова Камбососа The Sydney Morning Herald.
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