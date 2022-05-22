Хабиб: несправедливо, что Веласкес сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу американца Кейна Веласкеса, который в настоящее время находится в тюрьме.
«Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам. Его нужно посадить! Он гораздо опаснее Кейна.
Кейну 40 лет, он никогда не конфликтовал с людьми на улице. Он самый приятный в общении человек», — приводит слова Нурмагомедова TMZ.
Напомним, Веласкес был арестован 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.
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