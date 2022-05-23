«Месяц до боя!» Артур Бетербиев показал, как готовится к бою с Джо Смитом

37-летний непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, Артур Бетербиев показал, как проходит процесс подготовки к поединку с американцем Джо Смитом-младшим, который состоится 18 июня.

«Месяц до боя! Сейчас основная часть работы — спарринги, оттачиваем технику, занимаемся тактикой и стратегией. В общем, работаем», — гласит подпись Бетербиева к опубликованному видеоролику в одной из социальных сетей.

Артур Бетербиев показал, как готовится к бою со Смитом.

Напомним, свой последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.

Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 31 бой, в которых одержал 28 побед и потерпел 3 поражения.