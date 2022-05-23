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Джейк Пол: я бы побил Мейвезера и Силву в один вечер

Джейк Пол: я бы побил Мейвезера и Силву в один вечер
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YouTube-блогер Джейк Пол рассказал о том, что смог бы победить боксёра Флойда Мейвезера и бойца смешанных единоборств Андерсона Силву за один вечер.

«Я бы побил Флойда и Андерсона в один и тот же вечер», — написал Пол в социальных сетях.

В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре – нокаутом) и ни одного поражения.

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