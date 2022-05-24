Сехудо: мне нравится идея боя Макгрегора с Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что другому экс-обладателю титула в двух дивизионах Конору Макгрегору стоит следующий бой провести с Тони Фергюсоном.
«Мне нравится идея боя Макгрегора с Фергюсоном. Думаю, это выигрышный бой для Конора. Макгрегору нельзя драться против оппонентов топового уровня, потому что он будет и дальше получать урон. Конор — дойная корова, дайте ему любого, кого он захочет. Но ему нужна победа», — сказал Сехудо в эфире своего подкаста.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.
Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.
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