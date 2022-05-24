Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рамирес: это мой дивизион, и я в очереди на то, чтобы отобрать пояс у Бивола

Рамирес: это мой дивизион, и я в очереди на то, чтобы отобрать пояс у Бивола
Комментарии

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес вновь высказался о желании провести поединок с россиянином Дмитрием Биволом.

«Это мой дивизион, и есть причина, по которой некоторые из этих парней избегают меня. Они знают, что я приду за всеми поясами и что это всего лишь вопрос времени. Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал боя со мной, чтобы драться с кем-то другим. Я предлагал бой Бетербиеву и Смиту-младшему, но они оба прекрасно понимают, что не смогут конкурировать со мной на одном уровне.

У Бивола было несколько возможностей подписать контракт на бой со мной, но он этого так и не сделал. Так вот, если его реванш с Альваресом не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», — приводит слова Рамиреса boxingnews24.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша Бивол погнался за жирным чеком от Канело. Карьера Димы может пойти под откос после реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022