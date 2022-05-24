Рамирес: это мой дивизион, и я в очереди на то, чтобы отобрать пояс у Бивола

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес вновь высказался о желании провести поединок с россиянином Дмитрием Биволом.
«Это мой дивизион, и есть причина, по которой некоторые из этих парней избегают меня. Они знают, что я приду за всеми поясами и что это всего лишь вопрос времени. Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал боя со мной, чтобы драться с кем-то другим. Я предлагал бой Бетербиеву и Смиту-младшему, но они оба прекрасно понимают, что не смогут конкурировать со мной на одном уровне.
У Бивола было несколько возможностей подписать контракт на бой со мной, но он этого так и не сделал. Так вот, если его реванш с Альваресом не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», — приводит слова Рамиреса boxingnews24.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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