«Пришло время закончить то, что начали». Альварес отреагировал на анонс боя с Головкиным

31-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о третьем поединке с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Сегодня, 24 мая, об этом бое было объявлено официально.
«Я действительно рад, когда получаю возможность представить вам лучшие бои, и этот не станет исключением. Пришло время закончить то, что начали, и защитить наши титулы. 17 сентября этого года», — написал Альварес.
В последнем поединке Альварес встречался с Дмитрием Биволом из России. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых Бивол выиграл единогласным решением судей, защитив, таким образом, титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
Головкин в последнем бою техническим нокаутом в девятом раунде победил представителя Японии Риоту Мурату.
Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн:
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