«В представлении не нуждается». Мокаев показал фото с Масвидалем

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав общее фото с известным американским бойцом UFC Хорхе Масвидалем.
«В представлении не нуждается», — подписал фотографию Мокаев.
Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева
Напомним, дебют Мокаева в UFC состоялся поединком с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева та победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.
Ранее сообщалось, что в следующем поединке Мокаев встретится c американцем Чарльзом Джонсоном. Бой пройдёт 23 июля на турнире UFC Fight Night.
Масвидаль болеет за Асхабова во время схватки в армрестлинге:
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