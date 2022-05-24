Папин и Прашович провели дуэль взглядов перед очным боем. Видео

Российский боксёр Алексей Папин и его соперник по предстоящему поединку, представитель Черногории Дилан Прашович, приняли участие в дуэли взглядов. Боксеры выйдут на ринг в Омске 27 мая. Поединок состоится на арене хоккейной академии «Авангард».
Права на видео принадлежат компании «Мир бокса». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Мир бокса».
«Дилан — хороший боксёр, послужной список говорит сам за себя: из 15 побед 12 нокаутом. Единственное, любит слишком много обниматься во время боя, слишком много клинча. Я надеюсь, что наш бой будет чистым, без обниманий, будем боксировать», — цитирует Папина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
«Алексей наблюдал за моим боем с очень серьёзным соперником, поэтому там были так называемые «обнимашки». Как правило, я этим не злоупотребляю. Этот бой будет прекрасным, будет много сильных мощных ударов», — сказал Прашович.
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