Тейшейра: я хочу уйти из спорта на своих условиях, как это сделал Хабиб

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал, когда он собирается завершить карьеру.
«В конечном счете, я хочу уйти в отставку. В идеале мне нужно победить в Сингапуре, подраться с Яном Блаховичем в «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре, а затем объявить о завершении карьеры. Но сейчас я не хочу принимать такое решение. Это возможно, но я не утверждаю, что именно так всё и будет. Я люблю бои и люблю игру. Мне нравится жить в тренировочном лагере и готовиться к боям, но мне уже 42 года, а скоро будет 43, так что пора об этом задуматься.
Я хочу уйти из спорта на своих условиях. Мы видим Хабиба Нурмагомедова, и я снимаю перед ним шляпу, потому что он ушёл в отставку на вершине. Его не мотивируют деньги. Он зарабатывал по $ 10, 20 млн, они предлагали ему ещё больше денег, но он не вернулся. Это достойно уважения. Он поставил точку и больше не хочет этим заниматься. Так же планирую сделать и я. В тот день, когда я не захочу больше этим заниматься, я завершу карьеру», — сказал Тейшейра на YouTube-канале The MMA Hour.
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