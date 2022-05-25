Дмитрий Бивол начал подготовку к следующему бою

Промоутер российского боксёра Дмитрия Бивола Андрей Рябинский сообщил, что его клиент начал подготовку к следующему поединку.
«Дмитрий уже начал подготовку к следующему бою. Но сказать о том, с кем именно будет следующий бой, нельзя — мы только начали обдумывать варианты. Я верю в Дмитрия. Сегодня он определённо является одним из лучших бойцов в мире благодаря сочетанию его физической подготовки, способности концентрироваться на результате и техники», — приводит слова Андрея Рябинского Sky Sports.
В последнем поединке Дмитрий Бивол оказался сильнее Сауля «Канело» Альвареса. Альварес в следующем поединке встретится с Геннадием Головкиным, после чего намеревается провести реванш с Биволом.
Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
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