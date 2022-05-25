«Миф о непобедимости Канело рухнул». Промоутер — про третий бой Альварес — Головкин

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем поединке Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.



«Миф о непобедимости Канело рухнул. Осталась лишь реальность. А два подряд поражения всегда приводят к тому, что ваша карьера висит на волоске.



Да, Канело сильно рисковал, поднимаясь в полутяжи. Пусть и предполагалось, что он одержит победу. Но в предстоящем бою всё будет иначе. Здесь не может быть никаких оправданий. Если он проиграет в сентябре в бою с Головкиным, то что с этим делать? Два подряд поражения, тем более разным бойцам, это вам не шутка. Для Канело самым сложным моментом будет отыскать прежнюю уверенность и оправиться после поражения от Бивола. Он был сильно расстроен этим результатом боя. Ему очень нужна эта победа. Он просто обязан победить», — приводит слова Эдди Хирна ESPN.