Соннен: 2 недели назад я не хотел бой Махачева и Оливейры, теперь это моя мечта

Бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен рассказал, что мечтает о бое Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.



«Оливейра против Махачева. Думаю, что сейчас это бой моей мечты. Я, правда, так считаю.



Мне было всё равно на этот поединок две недели назад. Я не хейтер, и вы об этом знаете. Мне было плевать на этот бой. Но через две недели все поменялось. Я держу пальцы скрещенными, чтобы этот бой состоялся. Я хочу, чтобы они подрались», — цитирует Соннена SportsKeeda.



Последний бой Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Напомним, что Оливейра лишился чемпионского пояса UFC, провалив весогонку перед боем с Джастином Гэтжи, которого победил удушением в первом раунде. После боя экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов предложил UFC устроить титульный бой Оливейры и Махачева.