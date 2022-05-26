«Ему нужен врач!» Александр Емельяненко шокировал болельщиков своим видом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко приехал на интервью с изданием Sport24 в не самом лучшем виде. Помимо гематом на лице и непонятного вида одежды, на видео можно заметить поведение Емельяненко, который выглядит измотанным и не совсем здоровым.
Пользователи обратили внимание на внешний вид Емельяненко:
«На Сашу смотреть страшно! Ему не тренер, ему врач нужен!».
«Что с АЕ? Он же еле ходит, какой Дацик? Он же может умереть во время избиения».
«Отмените бой с Дациком! Емельяненко может реально тупо погибнуть на ринге или в больнице после. Дацик со всей силы будет бить, Емеля даже не увидит удар».
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
В сентябре Александр Емельяненко должен провести боксёрский поединок с другим российским бойцом ММА — Вячеславом Дациком. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах. Оба бойца уже подписали контракт.
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