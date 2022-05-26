Стал известен следующий соперник Сергея Спивака в UFC

Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак вернётся в октагон 6 августа 2022 года, сообщает MMA Fight Universe. Соперником молдавского спортсмена станет бразилец Аугусту Сакаи.



Сергей Спивак в последнем поединке одержал победу над американцем Грегом Харди. Бой прошёл в марте 2022 года на турнире UFC 272. Поединок завершился победой Спивака техническим нокаутом уже в первом раунде. Всего на счету Спивака 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и трижды потерпел поражение.



Сакаи в последнем поединке проиграл нокаутом Таю Туйвасе. Всего в активе Аугусту Сакаи 19 поединков, в которых он одержал 15 побед, потерпел четыре поражения и ещё один бой завершился вничью.