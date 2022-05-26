Врач-нарколог: выход А. Емельяненко на ринг нужно отложить на длительный период времени

Психиатр-нарколог НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского прокомментировала состояние российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.



«С первых секунд появления в студии хочется отметить изменение походки Александра, обращает на себя внимание её неуверенность, некоторая замедленность и шаткость. Также при проведении беседы Александр долго не меняет позу, что может свидетельствовать о некоторой мышечной слабости. Несмотря на выраженную заинтересованность в диалоге с ведущим, ответы на многие вопросы даёт после длительных пауз, хотя во многом ответы односложные. Мимика Александра даже при выраженных эмоциональных ситуациях довольно скудная.



Мышление не нарушено, что имеет уже положительный момент. Речь сбивчивая, замедленная, несколько даже дизартричная, что может свидетельствовать уже об органическом поражении ЦНС, хотя точно это можно будет сказать только после результатов МРТ. Словесный запас скудный. На первый взгляд всё-таки выходит общее изменение в состоянии Александра, что, возможно, связано уже с довольно длительным периодом алкоголизации, хотя о точных сроках говорить нельзя, ибо мы видим, что, помимо действия психоактивных веществ на головной мозг, присутствуют также множественные ЧМТ, которые, судя по гематомам и ссадинам на лице, были и в недавнем времени.



На данный момент период реабилитации может занять длительное время от 6 до 12 месяцев при условии полного отказа от алкоголя и даже на данный этап от физических нагрузок, кроме ЛФК, после периода реабилитации только стоит приступить к тренировкам. Учитывая возраст и состояние на данный момент, Александру стоит отказаться от силовых и выраженных кардионагрузок, а приступать к контактным видам тренировок рекомендуется только после комплексного обследования и заключения врачей. Иначе результат не то что боя, а банального спарринга на тренировках может быть плачевным. Выход данного бойца на ринг стоит отложить на длительный период времени для сохранения хотя бы тех показателей, которые есть», — приводит слова нарколога Metaratings.