«Мечта, ставшая явью». Конор Макгрегор посетит Гран-при Монако Формулы-1. Фото

Бывший чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о планах посетить Гран-при Монако Формулы-1.



«Едем в Монако на Гран-при. Мечта, ставшая явью для меня», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Гран-при Монако состоится с 27 по 29 мая.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а затем на тренировки по боксу.

Шварцман показывает с горы трассу Формулы-1 в Монако: