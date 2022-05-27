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Тренер Ковалёва заявил, что Сергей набрал слишком большой вес

Тренер Ковалёва заявил, что Сергей набрал слишком большой вес
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Бадди Макгирт, тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, высказался о его дебютном поединке в первом тяжёлом весе. Его он провёл с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.

«Я бы хотел, чтобы он вернулся к выступлению в 190 фунтах. Нужно понимать, что, когда проводишь бой в более высокой весовой категории, организм может не выдерживать в течение 10 раундов, потому что просто не привык к такому весу. Теперь мы знаем, что к следующему бою нужно быть легче.

Он набрал 206 фунтов в день боя, и, надо признать, это большой вес, к которому он не привык. Для него привычнее выступать в 175 фунтах. Лишние 20 фунтов — это очень много. Я рад, что он сам это увидел», — приводит слова Макгирта BoxingScene.

Напомним, бой Ковалёва и Пулева прошёл в ночь на 15 мая. Противостояние продлилось 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.

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