Василевский: Штырков не подписывал контракт? Это плохо, на честном слове не должно быть

Российский боец Вячеслав Василевский поделился мнением о сорвавшемся поединке Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина. По словам Штыркова, перед боем он не заключал контракт с организаторами – договорённость была устной.
«У них не было контракта? Это плохо, на честном слове не должно быть. Я, конечно, всегда контракт подписываю. Понятно, что контракт тоже не гарантирует ничего на 100%, потому что может быть суд, ещё что-то. Всё это может затянуться на долгие годы и закончиться ничем. Но всё равно какую-то серьёзность дело обретает, когда подписывается контракт. По крайней мере, у тебя есть документ, который подтверждает, что вы о чём-то договорились. А так кто-то может дать слово, потом забыть об этом. Зачем доводить до этого?» – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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