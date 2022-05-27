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«Я уважаю Дану Уайта». Бивол — о возможном выступлении в ММА

«Я уважаю Дану Уайта». Бивол — о возможном выступлении в ММА
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Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможности выступления в смешанных единоборствах, дав понять, что таких планов у него нет.

«Я как раз совсем недавно обсуждал планы на будущее. Сейчас хотел бы немного отдохнуть и провести какое-то время со своей семьёй, возможно, взять отпуск.

Что касается ММА, то не думаю, что у меня есть должный опыт или навыки, чтобы там выступать. Всё-таки я боксёр. Уважаю Дану Уайта и то, что UFC смог сделать для смешанных единоборств. Это действительно большое достижение», — приводит слова Бивола The Sun.

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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