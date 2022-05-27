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Веттори — Макгрегору: надеюсь, скоро увидимся, мешок с дерьмом

Веттори — Макгрегору: надеюсь, скоро увидимся, мешок с дерьмом
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Итальянский боец UFC Марвин Веттори ответил на высказывание бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора о Бенеиле Дариуше. Ранее Макгрегор назвал Дариуша «самым большим «никто» в компании».

«Какая же ты мразь. Ты и двух минут не продержишься против Бенеила. Это просто факт. Надеюсь, что мы скоро увидимся, мешок с дерьмом», — написал Веттори в своих соцсетях.

Напомним, 33-летний Дариуш занимает шестую позицию в рейтинге лёгкого веса UFC. Он идёт на серии из семи побед кряду, последняя из которых была в бою с Тони Фергюсоном в мае 2021 года. Макгрегор находится на восьмой позиции в этой же весовой категории. Его последний бой с Дастином Порье, в котором он уступил техническим нокаутом, датирован июлем 2021 года.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а затем на тренировки по боксу.

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