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Брайан Ортега и Яир Родригес проведут поединок 16 июля в Лонг-Айленде

Брайан Ортега и Яир Родригес проведут поединок 16 июля в Лонг-Айленде
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30-летний американский боец UFC Брайан Ортега вернётся в октагон 16 июля 2022 года, сообщает MMAJunkie. Соперником американца станет мексиканский боец Яир Родригес. Поединок возглавит турнир UFC Fight Night в Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США).

Ортега свой последний поединок провёл в сентябре 2021 года, уступив единогласным решением судей чемпиону промоушена Александеру Волкановски. Всего на счету Брайана Ортеги 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, потерпел два поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Яир Родригес в карьере провёл 17 поединков, одержав 13 побед, трижды потерпев поражение, а ещё один бой был признан несостоявшимся. В последнем поединке Родригес уступил единогласным решением судей Максу Холлоуэю.

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